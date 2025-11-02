Direktorijum kompanija
Lumentum
  • Plate
  • Hardverski Inženjer

  • Sve Hardverski Inženjer plate

Lumentum Hardverski Inženjer Plate

Medijana Hardverski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u Lumentum iznosi $168K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lumentum. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Medijanski paket
company icon
Lumentum
Hardware Engineer
San Jose, CA
Ukupno godišnje
$168K
Nivo
Staff Hardware Engineer
Osnovna plata
$138K
Stock (/yr)
$16.6K
Bonus
$13.8K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Lumentum?
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Lumentum, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Hardverski Inženjer poziciju u Lumentum in United States iznosi $250,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lumentum za Hardverski Inženjer poziciju in United States je $183,780.

