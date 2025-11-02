Direktorijum kompanija
Lumentum
Lumentum Analitičar Podataka Plate

Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in Canada u Lumentum kreće se od CA$66.4K do CA$94.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lumentum. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Lumentum, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u Lumentum in Canada iznosi CA$94,208 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lumentum za Analitičar Podataka poziciju in Canada je CA$66,355.

