Luma AI Plate

Plate Luma AI kreću se od $53,560 ukupne kompenzacije godišnje za Analitičar Podataka na nižem nivou do $150,750 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Luma AI. Poslednja izmena: 11/26/2025

Analitičar Podataka
$53.6K
Softverski Inženjer
$151K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Luma AI je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $150,750. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Luma AI je $102,155.

