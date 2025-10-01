Direktorijum kompanija
luizalabs Софтверски Инжењер Plate u Greater Sao Paulo

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Sao Paulo u luizalabs iznosi R$151K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete luizalabs. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
luizalabs
iOS Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Ukupno godišnje
R$151K
Nivo
Senior iOS Engineer
Osnovna plata
R$151K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u luizalabs?

R$880K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u luizalabs in Greater Sao Paulo iznosi R$229,862 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u luizalabs za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Sao Paulo je R$151,148.

Drugi resursi