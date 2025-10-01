Софтверски Инжењер kompenzacija in Raleigh-Durham Area u Lucid kreće se od $99.9K po year za Software Engineer 1 do $126K po year za Software Engineer 2. Medijana year kompenzacionog paketa in Raleigh-Durham Area iznosi $99.9K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lucid. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Lucid, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
