  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Raleigh-Durham Area

Lucid Софтверски Инжењер Plate u Raleigh-Durham Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Raleigh-Durham Area u Lucid kreće se od $99.9K po year za Software Engineer 1 do $126K po year za Software Engineer 2. Medijana year kompenzacionog paketa in Raleigh-Durham Area iznosi $99.9K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lucid. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
(Početni nivo)
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Lucid, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Lucid in Raleigh-Durham Area sits at a yearly total compensation of $126,088. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lucid for the Софтверски Инжењер role in Raleigh-Durham Area is $99,895.

