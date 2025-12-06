Direktorijum kompanija
Prosečna Operacije sa Ljudima ukupna kompenzacija u Lotlinx kreće se od CA$71.6K do CA$97.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lotlinx. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$55.7K - $67.4K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$52K$55.7K$67.4K$71K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Operacije sa Ljudima prijavas u Lotlinx da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

Koji su karijerni nivoi u Lotlinx?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Operacije sa Ljudima poziciju u Lotlinx iznosi CA$97,730 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lotlinx za Operacije sa Ljudima poziciju je CA$71,613.

Drugi resursi

