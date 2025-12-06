Direktorijum kompanija
Lotlinx
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Analitičar Podataka

  • Sve Analitičar Podataka plate

Lotlinx Analitičar Podataka Plate

Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in Canada u Lotlinx kreće se od CA$83K do CA$120K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lotlinx. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$68.4K - $79.4K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$60.3K$68.4K$79.4K$87.5K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Analitičar Podataka prijavas u Lotlinx da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Lotlinx?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Analitičar Podataka ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u Lotlinx in Canada iznosi CA$120,431 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lotlinx za Analitičar Podataka poziciju in Canada je CA$82,986.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Lotlinx

Srodne kompanije

  • Airbnb
  • Tesla
  • Apple
  • Amazon
  • Pinterest
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lotlinx/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.