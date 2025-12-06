Direktorijum kompanija
Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in United States u Lotame kreće se od $78.9K do $110K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lotame. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$85.5K - $104K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$78.9K$85.5K$104K$110K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Lotame?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Lotame in United States iznosi $110,200 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lotame za Softverski Inženjer poziciju in United States je $78,850.

Drugi resursi

