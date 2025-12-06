Direktorijum kompanija
Lone Star Circle of Care
Lone Star Circle of Care IT Tehnolog Plate

Prosečna IT Tehnolog ukupna kompenzacija u Lone Star Circle of Care kreće se od $45.9K do $66.6K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lone Star Circle of Care. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$52.1K - $60.5K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$45.9K$52.1K$60.5K$66.6K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Lone Star Circle of Care?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za IT Tehnolog poziciju u Lone Star Circle of Care iznosi $66,640 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lone Star Circle of Care za IT Tehnolog poziciju je $45,920.

Drugi resursi

