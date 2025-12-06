Prosečna Menadžer Dizajna Proizvoda ukupna kompenzacija in United Kingdom u Logitech kreće se od £143K do £196K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Logitech. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Logitech, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
