Logitech
  • Plate
  • Индустријски Дизајнер

  • Sve Индустријски Дизајнер plate

  • San Francisco Bay Area

Logitech Индустријски Дизајнер Plate u San Francisco Bay Area

Medijana Индустријски Дизајнер kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area u Logitech iznosi $133K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Logitech. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Ukupno godišnje
$133K
Nivo
I3
Osnovna plata
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
9 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Logitech?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Logitech, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Индустријски Дизајнер sa Logitech in San Francisco Bay Area ay may taunang kabuuang bayad na $239,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Logitech para sa Индустријски Дизајнер role in San Francisco Bay Area ay $133,200.

Drugi resursi