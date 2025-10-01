Direktorijum kompanija
Logitech
  • Plate
  • Бизнис Аналитичар

  • Sve Бизнис Аналитичар plate

  • Greater Austin Area

Logitech Бизнис Аналитичар Plate u Greater Austin Area

Бизнис Аналитичар kompenzacija in Greater Austin Area u Logitech iznosi $150K po year za I3. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Logitech. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$150K
$135K
$0
$14.5K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Logitech, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Бизнис Аналитичар bei Logitech in Greater Austin Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $155,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Logitech für die Position Бизнис Аналитичар in Greater Austin Area beträgt $144,000.

Drugi resursi