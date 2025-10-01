Direktorijum kompanija
Loggi
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењеринг Менаџер

  • Sve Софтверски Инжењеринг Менаџер plate

  • Greater Sao Paulo

Loggi Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate u Greater Sao Paulo

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in Greater Sao Paulo u Loggi iznosi R$491K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Loggi. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Ukupno godišnje
R$491K
Nivo
L5
Osnovna plata
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bonus
R$0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u Loggi?

R$880K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењеринг Менаџер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u Loggi in Greater Sao Paulo iznosi R$928,570 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Loggi za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in Greater Sao Paulo je R$543,941.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Loggi

Srodne kompanije

  • BlackBuck
  • Vecna Robotics
  • Maersk
  • Ninjacart
  • Zencargo
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi