Loadsmart
Plate Loadsmart

Plate Loadsmart kreću se od $38,921 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $88,094 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Loadsmart. Poslednja izmena: 9/16/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $71.9K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $88.1K
Дата Сајентист
$60.3K

Продукт Дизајнер
$38.9K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Loadsmart, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Loadsmart je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $88,094. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Loadsmart je $66,098.

