Direktorijum kompanija
LiveIntent
LiveIntent Plate

Plate LiveIntent kreću se od $86,700 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $220,000 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u LiveIntent. Poslednja izmena: 9/15/2025

$160K

Продаја
Median $220K
Дата Сајентист
$86.7K
Продукт Менаџер
$87.1K

Софтверски Инжењер
$99.5K
ЧПП

The highest paying role reported at LiveIntent is Продаја with a yearly total compensation of $220,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at LiveIntent is $93,296.

