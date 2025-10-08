Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Backend softverski inženjer

  • India

Licious Backend softverski inženjer Plate u India

Medijana Backend softverski inženjer kompenzacionog paketa in India u Licious iznosi ₹4.68M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Licious. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Medijanski paket
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹4.68M
Nivo
Software Development Engineer 3
Osnovna plata
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Licious?

₹13.98M

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u Licious in India iznosi ₹5,008,476 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Licious za Backend softverski inženjer poziciju in India je ₹4,643,116.

Drugi resursi