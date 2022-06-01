Liberty Tax Plate

Direktorijum kompanija
Plate Liberty Tax kreću se od $26,388 ukupne kompenzacije godišnje za Рачуновођа na nižem nivou do $51,000 za Бизнис Операција Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Liberty Tax. Poslednja izmena: 9/9/2025

$160K

Рачуновођа
$26.4K
Административни Асистент
$31.4K
Бизнис Операција Менаџер
$51K

Информациони Технолог (ИТ)
$36.7K
ЧПП

The highest paying role reported at Liberty Tax is Бизнис Операција Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $51,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Liberty Tax is $34,024.

