  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Full-Stack softverski inženjer

Medijana Full-Stack softverski inženjer kompenzacionog paketa in India u LG Ads iznosi ₹4.84M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete LG Ads. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Medijanski paket
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹4.84M
Nivo
L3
Osnovna plata
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹303K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u LG Ads?

₹13.98M

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Izvezi podatke

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Full-Stack softverski inženjer poziciju u LG Ads in India iznosi ₹6,536,340 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u LG Ads za Full-Stack softverski inženjer poziciju in India je ₹5,180,077.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za LG Ads

