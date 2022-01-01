Direktorijum kompanija
Levi's
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Levi's Plate

Plate Levi's kreću se od $25,761 ukupne kompenzacije godišnje za Венчур Капиталиста na nižem nivou do $211,050 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Levi's. Poslednja izmena: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Рачуновођа
$155K
Дата Сајентист
$51.6K
Маркетинг
$71.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Продукт Дизајнер
$151K
Продукт Менаџер
$211K
Софтверски Инжењер
$36.2K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$70.7K
Венчур Капиталиста
$25.8K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Levi's je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $211,050. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Levi's je $71,011.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Levi's

Srodne kompanije

  • Nike
  • Nordstrom
  • Macy's
  • Tapestry
  • Rent the Runway
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi