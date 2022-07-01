Direktorijum kompanija
LevelTen Energy
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

LevelTen Energy Plate

Plate LevelTen Energy kreću se od $222,000 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $241,200 za Технички Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u LevelTen Energy. Poslednja izmena: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтверски Инжењер
Median $222K

Full-Stack softverski inženjer

Софтверски Инжењеринг Менаџер
$239K
Технички Програм Менаџер
$241K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u LevelTen Energy je Технички Програм Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $241,200. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u LevelTen Energy je $238,800.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za LevelTen Energy

Srodne kompanije

  • Roblox
  • Uber
  • Tesla
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi