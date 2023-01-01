Level Home Plate

Direktorijum kompanija
Plate Level Home kreću se od $47,463 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Projekta na nižem nivou do $220,500 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Level Home. Poslednja izmena: 11/27/2025

Softverski Inženjer
Median $180K
Menadžer Proizvoda
$221K
Menadžer Projekta
$47.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Level Home, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Level Home je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $220,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Level Home je $179,875.

