Lettuce Grow Plate

Plate Lettuce Grow kreću se od $109,450 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Proizvoda na nižem nivou do $125,000 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Lettuce Grow. Poslednja izmena: 11/27/2025

Menadžer Proizvoda
$109K
Softverski Inženjer
Median $125K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Lettuce Grow je Softverski Inženjer sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $125,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lettuce Grow je $117,225.

