Let's Highlight Plate

Plate Let's Highlight kreću se od $112,200 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $248,750 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Let's Highlight. Poslednja izmena: 11/26/2025

Menadžer Proizvoda
$249K
Softverski Inženjer
$112K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Let's Highlight je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $248,750. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Let's Highlight je $180,475.

