Lessen Plate

Plate Lessen kreću se od $119,400 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $298,500 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Lessen. Poslednja izmena: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтверски Инжењер
Median $125K
Бизнис Аналитичар
$129K
Продукт Дизајнер
$119K

Продукт Менаџер
$177K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$299K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Lessen je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $298,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lessen je $129,350.

