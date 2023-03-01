Каталог Компанија
Leroy Merlin Плате

Распон плата Leroy Merlin је од $13,127 у годишњој укупној компензацији за Prodaja на доњем крају до $114,425 за Dizajner proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Leroy Merlin. Последње ажурирање: 8/13/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $35.1K

Backend softverski inženjer

Menadžer proizvoda
Median $77.4K
Menadžer nauke o podacima
$27.6K

Naučnik podataka
$16.1K
Dizajner proizvoda
$114K
Prodaja
$13.1K
Menadžer softverskog inženjerstva
$104K
Tehnički menadžer programa
$53.4K
Venture kapitalist
$20.8K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Leroy Merlin је Dizajner proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $114,425. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Leroy Merlin је $35,087.

Остали ресурси