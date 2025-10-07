Inženjer osiguranja kvaliteta (QA) kompenzacija in United States u Leidos iznosi $84.8K po year za T1. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $80K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Leidos. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
T1
$84.8K
$84.8K
$0
$0
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
