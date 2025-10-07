Direktorijum kompanija
Leidos
Leidos DevOps inženjer Plate u United States

DevOps inženjer kompenzacija in United States u Leidos iznosi $156K po year za T4. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $138K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Leidos. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Prosečna Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
T1
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$156K
$154K
$0
$1.4K
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Koji su karijerni nivoi u Leidos?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za DevOps inženjer poziciju u Leidos in United States iznosi $182,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Leidos za DevOps inženjer poziciju in United States je $145,000.

