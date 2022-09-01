Direktorijum kompanija
Leica Geosystems
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Leica Geosystems Plate

Plate Leica Geosystems kreću se od $45,188 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $120,142 za Хардверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Leica Geosystems. Poslednja izmena: 9/8/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $116K

Full-Stack softverski inženjer

Хардверски Инжењер
$120K
Људски Ресурси
$45.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Продукт Менаџер
$109K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Leica Geosystems je Хардверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $120,142. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Leica Geosystems je $112,185.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Leica Geosystems

Srodne kompanije

  • Flipkart
  • Tesla
  • Lyft
  • PayPal
  • Uber
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi