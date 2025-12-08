Direktorijum kompanija
Leena AI
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

Leena AI Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Prosečna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna kompenzacija in India u Leena AI kreće se od ₹6.79M do ₹9.27M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Leena AI. Poslednje ažuriranje: 12/8/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$82.7K - $100K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$77.3K$82.7K$100K$105K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Menadžer Softverskog Inženjerstva prijavas u Leena AI da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Leena AI?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Leena AI in India iznosi ₹9,266,343 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Leena AI za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in India je ₹6,789,993.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Leena AI

Srodne kompanije

  • Tesla
  • Roblox
  • Google
  • Coinbase
  • Intuit
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/leena-ai/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.