LearnUpon Plate

Plate LearnUpon kreću se od $36,836 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $52,253 za Korisnička Podrška na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u LearnUpon. Poslednja izmena: 11/22/2025

Korisnička Podrška
$52.3K
Softverski Inženjer
$36.8K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u LearnUpon je Korisnička Podrška at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $52,253. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u LearnUpon je $44,544.

