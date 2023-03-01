Каталог Компанија
Leapwork
Leapwork Плате

Распон плата Leapwork је од $77,028 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $134,712 за Prodaja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Leapwork. Последње ажурирање: 8/13/2025

$160K

Dizajner proizvoda
$77.5K
Menadžer proizvoda
$78K
Prodaja
$135K

Softverski inženjer
$77K
Често постављана питања

