Leapfin Plate

Plate Leapfin kreću se od $100,500 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $195,975 za Маркетинг na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Leapfin. Poslednja izmena: 9/14/2025

$160K

Маркетинг
$196K
Продукт Менаџер
$126K
Продаја
$101K

Софтверски Инжењер
$119K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Leapfin je Маркетинг at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $195,975. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Leapfin je $122,513.

