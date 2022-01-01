Каталог Компанија
League
League Плате

Распон плата League је од $68,665 у годишњој укупној компензацији за Razvoj poslovanja на доњем крају до $150,750 за Analitičar sajber bezbednosti на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније League. Последње ажурирање: 8/12/2025

$160K

Softverski inženjer
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Backend softverski inženjer

Menadžer proizvoda
Median $120K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $150K

Razvoj poslovanja
$68.7K
Kreativni pisac
$70.9K
Pravni poslovi
$144K
Dizajner proizvoda
$116K
Analitičar sajber bezbednosti
$151K
Често постављана питања

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ League คือ Analitičar sajber bezbednosti at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $150,750 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ League คือ $132,102

