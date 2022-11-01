LeadSquared Plate

Plate LeadSquared kreću se od $18,402 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $167,385 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u LeadSquared . Poslednja izmena: 11/22/2025