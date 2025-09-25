Direktorijum kompanija
Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Canada u LayerZero Labs iznosi CA$176K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete LayerZero Labs. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Medijanski paket
company icon
LayerZero Labs
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Ukupno godišnje
CA$176K
Nivo
180000
Osnovna plata
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u LayerZero Labs?

CA$226K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi

ЧПП

LayerZero Labs şirketindeki in Canada Софтверски Инжењер pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$409,190 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
LayerZero Labs şirketinde Софтверски Инжењер rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$169,320 tutarındadır.

