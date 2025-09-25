Direktorijum kompanija
Launchmetrics
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Launchmetrics Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in France u Launchmetrics iznosi €53.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Launchmetrics. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Medijanski paket
company icon
Launchmetrics
Full-Stack Software Engineer
Paris, IL, France
Ukupno godišnje
€53.3K
Nivo
L3
Osnovna plata
€53.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Launchmetrics?

€142K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi

Uključeni Nazivi

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Софтверски Инжењер chez Launchmetrics in France s'élève à une rémunération totale annuelle de €53,563. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Launchmetrics pour le poste Софтверски Инжењер in France est de €45,407.

