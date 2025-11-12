Direktorijum kompanija
Lattice
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Backend softverski inženjer

Lattice Backend softverski inženjer Plate

Backend softverski inženjer kompenzacija in United States u Lattice iznosi $247K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $234K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lattice. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L3
Software Engineer I(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Software Engineer
$247K
$230K
$17.5K
$0
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Lattice, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

3 years post-termination exercise window.



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u Lattice in United States iznosi $269,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lattice za Backend softverski inženjer poziciju in United States je $225,000.

Drugi resursi