Latham & Watkins Правни Plate u Greater Los Angeles Area

Medijana Правни kompenzacionog paketa in Greater Los Angeles Area u Latham & Watkins iznosi $265K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Latham & Watkins. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Latham & Watkins
Associate
Los Angeles, CA
Ukupno godišnje
$265K
Nivo
-
Osnovna plata
$235K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Latham & Watkins?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Izvezi podatke

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Правни poziciju u Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area iznosi $447,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Latham & Watkins za Правни poziciju in Greater Los Angeles Area je $235,000.

