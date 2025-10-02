Direktorijum kompanija
Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Vancouver u Later iznosi CA$152K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Later. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Later
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Ukupno godišnje
CA$152K
Nivo
L3
Osnovna plata
CA$152K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
11 Godine
Koji su karijerni nivoi u Later?

CA$226K

Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Later in Greater Vancouver iznosi CA$172,843 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Later za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Vancouver je CA$129,022.

