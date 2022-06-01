Direktorijum kompanija
Landor
Landor Plate

Plate Landor kreću se od $32,170 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $90,000 za Маркетинг na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Landor. Poslednja izmena: 9/7/2025

$160K

Маркетинг
Median $90K
Рачуновођа
$78.4K
Продукт Дизајнер
$32.2K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Landor je Маркетинг sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $90,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Landor je $78,390.

Drugi resursi