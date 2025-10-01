Direktorijum kompanija
Lamoda
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Moscow Metro Area

Lamoda Софтверски Инжењер Plate u Moscow Metro Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area u Lamoda iznosi RUB 3.64M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lamoda. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Lamoda
Backend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Ukupno godišnje
RUB 3.64M
Nivo
L2
Osnovna plata
RUB 3.64M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Lamoda?

RUB 13.36M

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Lamoda in Moscow Metro Area iznosi RUB 5,592,230 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lamoda za Софтверски Инжењер poziciju in Moscow Metro Area je RUB 3,371,473.

