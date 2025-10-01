Direktorijum kompanija
Lamoda
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Бизнис Аналитичар

  • Sve Бизнис Аналитичар plate

  • Moscow Metro Area

Lamoda Бизнис Аналитичар Plate u Moscow Metro Area

Medijana Бизнис Аналитичар kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area u Lamoda iznosi RUB 3.03M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lamoda. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Ukupno godišnje
RUB 3.03M
Nivo
L2
Osnovna plata
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 233K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Lamoda?

RUB 13.36M

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Бизнис Аналитичар ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Бизнис Аналитичар poziciju u Lamoda in Moscow Metro Area iznosi RUB 7,801,600 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lamoda za Бизнис Аналитичар poziciju in Moscow Metro Area je RUB 3,031,156.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Lamoda

Srodne kompanije

  • Myntra
  • MATCHESFASHION
  • BIGGBY COFFEE
  • AJIO
  • Farfetch
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi