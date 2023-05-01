Direktorijum kompanija
Lambda Plate

Plate Lambda kreću se od $119,400 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг Операције na nižem nivou do $301,500 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Lambda. Poslednja izmena: 10/19/2025

Софтверски Инжењер
Median $270K
Маркетинг
$251K
Маркетинг Операције
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продукт Менаџер
$245K
Продаја
$302K
Солушн Архитекта
$231K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Lambda je Продаја at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $301,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lambda je $248,010.

