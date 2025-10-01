Direktorijum kompanija
Lam Research Машински Инжењер Plate u Greater Bengaluru

Medijana Машински Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru u Lam Research iznosi ₹2.28M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lam Research. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹2.28M
Nivo
L3
Osnovna plata
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹207K
Godine u kompaniji
6 Godine
Godine iskustva
13 Godine
Koji su karijerni nivoi u Lam Research?

₹13.94M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Lam Research, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



Najveći paket kompenzacije za Машински Инжењер poziciju u Lam Research in Greater Bengaluru iznosi ₹2,715,319 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lam Research za Машински Инжењер poziciju in Greater Bengaluru je ₹2,099,653.

