  • Plate
  • Инжењер за Материјале

  • Sve Инжењер за Материјале plate

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Инжењер за Материјале Plate u San Francisco Bay Area

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lam Research. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

$160K

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Lam Research, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



ЧПП

The highest paying salary package reported for a Инжењер за Материјале at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Инжењер за Материјале role in San Francisco Bay Area is $191,667.

