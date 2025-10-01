Direktorijum kompanija
Lam Research Дата Сајентист Plate u India

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lam Research. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

₹13.94M

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Lam Research, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u Lam Research in India iznosi ₹4,743,899 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lam Research za Дата Сајентист poziciju in India je ₹3,164,270.

