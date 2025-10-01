Direktorijum kompanija
Lam Research
  • Plate
  • Хемијски Инжењер

  • Sve Хемијски Инжењер plate

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Хемијски Инжењер Plate u San Francisco Bay Area

Medijana Хемијски Инжењер kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area u Lam Research iznosi $186K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lam Research. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Lam Research
Process Engineer
Fremont, CA
Ukupno godišnje
$186K
Nivo
L4
Osnovna plata
$162K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Lam Research?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Lam Research, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



Uključeni Nazivi

Process Engineer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Хемијски Инжењер poziciju u Lam Research in San Francisco Bay Area iznosi $287,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lam Research za Хемијски Инжењер poziciju in San Francisco Bay Area je $188,333.

