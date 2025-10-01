Direktorijum kompanija
Lalamove
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Hong Kong Area

Lalamove Софтверски Инжењер Plate u Greater Hong Kong Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Hong Kong Area u Lalamove iznosi HK$334K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Lalamove. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Ukupno godišnje
HK$334K
Nivo
L2
Osnovna plata
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bonus
HK$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Lalamove?

HK$1.25M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Lalamove in Greater Hong Kong Area iznosi HKHK$3,493,986 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lalamove za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Hong Kong Area je HKHK$2,412,249.

Drugi resursi