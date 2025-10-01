Direktorijum kompanija
Kyte
Kyte Софтверски Инжењер Plate u San Francisco Bay Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area u Kyte iznosi $195K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kyte. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Kyte
Software Engineer
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$195K
Nivo
L4
Osnovna plata
$175K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Kyte?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Kyte in San Francisco Bay Area iznosi $250,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Kyte za Софтверски Инжењер poziciju in San Francisco Bay Area je $185,000.

