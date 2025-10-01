Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Kyndryl kreće se od $128K po year za Band 6 do $193K po year za Band 9. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $122K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kyndryl. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
